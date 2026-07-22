Адвокаты Нетаниягу потребовали от юрсоветника определить позицию по обвинению во взяточничестве

Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывшего владельца контрольного пакета компании "Безек" Шауля Аловича обратились к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре с требованием сообщить, намерена ли прокуратура отказаться от обвинения во взяточничестве по "делу 4000". Обращение направлено в преддверии обсуждения дальнейшего хода процесса и списка свидетелей защиты.

Защитники Амит Хадад и Жак Хен указали, что решение прокуратуры имеет практическое значение: при отказе от обвинения во взяточничестве они смогут значительно сократить число свидетелей защиты. По их словам, отсутствие ясного ответа затрудняет подготовку сторон к продолжению процесса.

В конце июня судьи вновь подтвердили высказанную еще три года назад рекомендацию прокуратуре рассмотреть возможность отказа от наиболее тяжкого обвинения по "делу 4000" из-за трудностей с его доказательством. Ранее Баарав-Миара и прокуратура отвергли эту рекомендацию, заявив, что смогут обосновать обвинение во время перекрестного допроса Нетаниягу.

По "делу 4000" прокуратура утверждает, что Нетаниягу продвигал регуляторные решения, выгодные компании "Безек", в обмен на благоприятное освещение деятельности его семьи на сайте Walla, подконтрольном Аловичу. Нетаниягу и Алович отрицают обвинения.

Даже в случае отказа от статьи о взяточничестве в деле могут сохраниться обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием.