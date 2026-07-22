Внимание, розыск: пропал 16-летний Лиэль Ор-Коэн из поселка Гева-Биньямин

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 16-летнего Лиэля Ор-Коэна, проживающего в поселке Гева-Биньямин. Последний раз его видели 21 июля недалеко от дома.

Приметы пропавшего: рост 174 см, карие глаза, темные волосы. Особые приметы: на правой руке носит черные часы, в носу пирсинг.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии полиции 100 или в отделение в округе Биньямин 02-9706444.