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Израиль

Внимание, розыск: пропал 16-летний Лиэль Ор-Коэн из поселка Гева-Биньямин

Розыск
время публикации: 22 июля 2026 г., 22:46 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 22:49
Внимание, розыск: пропал 16-летний Лиэль Ор-Коэн из поселка Гева-Биньямин
Пресс-служба полиции Израиля

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 16-летнего Лиэля Ор-Коэна, проживающего в поселке Гева-Биньямин. Последний раз его видели 21 июля недалеко от дома.

Приметы пропавшего: рост 174 см, карие глаза, темные волосы. Особые приметы: на правой руке носит черные часы, в носу пирсинг.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии полиции 100 или в отделение в округе Биньямин 02-9706444.

Израиль
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