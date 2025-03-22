"Аль-Маядин": премьер-министр Ливана обеспокоен возобновлением военных действий на границе
время публикации: 22 марта 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 11:00
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о возобновлении военных действий на границе, которые "могут втянуть страну в новую войну".
Согласно сообщению, Салам связался с министром обороны Ливана Мишелем Менасса и подчеркнул, что необходимо принять все необходимые меры для разрешения этой ситуации. Он напомнил, что "только государство имеет право принимать решения о войне и мире".
Кроме того, Салам заявил представительнице генерального секретаря ООН в Ливане Жанин Хеннис-Пласхарт: "Мы призываем ООН усилить международное давление на Израиль, чтобы тот вывел войска с ливанских территорий".