"Аль-Маядин": премьер-министр Ливана обеспокоен возобновлением военных действий на границе

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о возобновлении военных действий на границе, которые "могут втянуть страну в новую войну".

Согласно сообщению, Салам связался с министром обороны Ливана Мишелем Менасса и подчеркнул, что необходимо принять все необходимые меры для разрешения этой ситуации. Он напомнил, что "только государство имеет право принимать решения о войне и мире".

Кроме того, Салам заявил представительнице генерального секретаря ООН в Ливане Жанин Хеннис-Пласхарт: "Мы призываем ООН усилить международное давление на Израиль, чтобы тот вывел войска с ливанских территорий".