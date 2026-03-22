Сбивший квадроцикл с израильтянами палестинец сдался властям

Палестинец, который сбил квадроцикл с израильтянами в районе Хомеша, в ночь на понедельник сдался властям и в настоящий момент находится на допросе.

Напомним, в субботу палестинский автомобиль врезался в квадроцикл ("тракторон"), на котором ехали двое израильтян. В результате 18-летний Иегуда Шерман получил крайне тяжелые ранения и вскоре скончался от полученных травм, его брат получил ранения средней степени тяжести.

Службы безопасности проверяют подозрения на теракт. По утверждению свидетелей, палестинский автомобиль совершил преднамеренный наезд на квадроцикл.

Палестинские источники сообщили об акциях мести со стороны израильских поселенцев: нескольких нападениях и поджогах.