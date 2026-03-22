22 марта 2026
22 марта 2026
последняя новость: 01:30
22 марта 2026
Израиль

Командование тыла ужесточило режим в ряде районов юга Израиля

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 22 марта 2026 г., 01:30 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 01:33
Командование тыла ужесточило режим в ряде районов юга Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

По итогам оценки обстановки Командование тыла ЦАХАЛа изменило инструкции по гражданской обороне для ряда районов юга страны. В зонах Лахиш, Западный Лахиш, Западный Негев, Центральный Негев, Южный Негев и район Мертвого моря вводится режим ограниченной активности.

Новые указания вступают в силу в воскресенье, 22 марта, в 06:00, и будут действовать до вторника, 24 марта, 20:00.

Согласно обновленным инструкциям, образовательная деятельность запрещена. Разрешены собрания численностью до 50 человек, при условии, что во время тревоги можно вовремя добраться до убежища. Работа на предприятиях и в учреждениях разрешена только там, откуда можно в установленное время попасть в защищенное пространство.

Решение было принято после очередной оценки ситуации в Командовании тыла. Пока в остальных районах Израиля режим без изменений.

