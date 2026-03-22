x
22 марта 2026
"Кан": ЦАХАЛ использует в Иране "глупые" бомбы 50-летней давности

время публикации: 22 марта 2026 г., 22:17 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 22:20
ЦАХАЛ обнаружил на своих складах около тысячи бомб, изготовленных полвека назад и предназначавшихся изначально для возможной войны с Египтом – до заключения мирного договора.

По данным корреспондента телеканала "Кан-11" Итая Блюменталя, речь идет о так называемых "глупых" боеприпасах – неуправляемых бомбах, которые было решено применить в ходе операции в Иране.

По словам журналиста, ЦАХАЛ использует эти бомбы для ударов по иранским военным базам, расположенным вдали от населенных пунктов. Применение устаревших боеприпасов, находящихся в удовлетворительном состоянии, позволяет сэкономить значительные средства и одновременно освободить складские мощности.

