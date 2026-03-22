ЦАХАЛ анонсировал удар по посту Касмия на Прибрежном шоссе в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение о том, что в ближайшее время Израиль намерен атаковать мост Касмия, чтобы предотвратить переброску подкреплений "Хизбаллы" и ее боевых средств.

"Ради вашей безопасности вы должны продолжать перемещаться в район к северу от реки Захрани и воздерживаться от любого движения на юг, которое может поставить вашу жизнь под угрозу, – сказано в этом сообщении. – Из-за деятельности "Хизбаллы" и переброски террористических элементов на юг Ливана под прикрытием гражданского населения ЦАХАЛ вынужден осуществлять широкомасштабные и точечные удары".