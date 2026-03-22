Кац: "Отдано распоряжение уничтожить все мосты над Литани"
время публикации: 22 марта 2026 г., 12:38 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 12:38
Министр обороны Исраэль Кац провел совещание по оценке оперативной ситуации с начальником генерального штаба Эялем Замиром и другими высокопоставленными военными.
В ходе совещания Кац заявил, что ЦАХАЛу отдано распоряжение взорвать мосты над рекой Литани.
"Незамедлительно должны быть уничтожены все мосты, которые используются для террористической деятельности", - заявил Кац.