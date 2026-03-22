Кац: "Отдано распоряжение уничтожить все мосты над Литани"

Министр обороны Исраэль Кац провел совещание по оценке оперативной ситуации с начальником генерального штаба Эялем Замиром и другими высокопоставленными военными.

В ходе совещания Кац заявил, что ЦАХАЛу отдано распоряжение взорвать мосты над рекой Литани.

"Незамедлительно должны быть уничтожены все мосты, которые используются для террористической деятельности", - заявил Кац.