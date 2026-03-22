22 марта 2026
|
последняя новость: 10:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 марта 2026
|
22 марта 2026
|
последняя новость: 10:46
22 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Мааян Шараби из Бней-Брака

Полиция
Розыск
Бней-Брак
время публикации: 22 марта 2026 г., 10:00 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 10:19
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Мааян Шараби из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 14-летняя Мааян Шараби из Бней-Брака. В среду, 18 марта, девочка ушла из дома, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: стройная, светлый оттенок кожи, длинные каштановые волосы. Была одета в бежевое худи с капюшоном с надписью и черную юбку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят связаться с полицией по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook