Внимание, розыск: пропала 14-летняя Мааян Шараби из Бней-Брака

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 14-летняя Мааян Шараби из Бней-Брака. В среду, 18 марта, девочка ушла из дома, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: стройная, светлый оттенок кожи, длинные каштановые волосы. Была одета в бежевое худи с капюшоном с надписью и черную юбку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят связаться с полицией по телефону 100.