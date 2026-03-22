Итоги ракетного обстрела центра страны: повреждена центральная трасса и дома

Пожарно-спасательная служба сообщает о завершении работы на нескольких местах падения ракет и обломков ракет и перехватчиков на территории округа Дан: в Тель-Авиве Яффо, Рамат-Гане и Гиватаиме.

Зафиксированы попадание в автомобиль в центре Тель-Авива, на площади Габима, падение на центральной магистрали, обрушение здания на юге Тель-Авива, зафиксированы также падения с разрушениями в Рамат-Гане, Петах-Тикве и Гиватаиме.

На всех местах падений боеприпасов пожарные проверили местность, исключили возможность наличия заблокированных под завалами людей и отключили источники энергии.