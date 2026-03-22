22 марта 2026
|
последняя новость: 13:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Итоги ракетного обстрела центра страны: повреждена центральная трасса и дома

Война с Ираном
время публикации: 22 марта 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 13:21
Пожарно-спасательные команды района Дан

Пожарно-спасательная служба сообщает о завершении работы на нескольких местах падения ракет и обломков ракет и перехватчиков на территории округа Дан: в Тель-Авиве Яффо, Рамат-Гане и Гиватаиме.

Зафиксированы попадание в автомобиль в центре Тель-Авива, на площади Габима, падение на центральной магистрали, обрушение здания на юге Тель-Авива, зафиксированы также падения с разрушениями в Рамат-Гане, Петах-Тикве и Гиватаиме.

На всех местах падений боеприпасов пожарные проверили местность, исключили возможность наличия заблокированных под завалами людей и отключили источники энергии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook