Девять боевиков "Хизбаллы" ликвидированы ЦАХАЛом на юге Ливана. Видео
время публикации: 22 марта 2026 г., 12:58 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 12:58
Бойцы 91-й дивизии продолжают точечную наземную операцию по расширению зоны безопасности на юге Ливана.
Накануне вечером бойцы 869-го подразделения обнаружили нескольких вооруженных боевиков, приблизившихся к району, где действуют израильские силы. Бойцы ЦАХАЛа открыли по ним огонь, и параллельно с этим ВВС нанесли удар с воздуха, ликвидировав девять боевиков.
Среди израильских сил потерь нет.