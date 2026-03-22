Девять боевиков "Хизбаллы" ликвидированы ЦАХАЛом на юге Ливана. Видео

Бойцы 91-й дивизии продолжают точечную наземную операцию по расширению зоны безопасности на юге Ливана.

Накануне вечером бойцы 869-го подразделения обнаружили нескольких вооруженных боевиков, приблизившихся к району, где действуют израильские силы. Бойцы ЦАХАЛа открыли по ним огонь, и параллельно с этим ВВС нанесли удар с воздуха, ликвидировав девять боевиков.

Среди израильских сил потерь нет.