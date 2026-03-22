Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 22 марта, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Временами дожди по всей стране, преимущественно на севере и в центре. Снегопад на Хермоне. Устойчивый юго-западный ветер.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 11-17, в Хайфе – 10-17, в Эйлате – 16-23, в Беэр-Шеве – 9-18, на побережье Мертвого моря – 14-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-17, в Ариэле – 8-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-17, на Голанских высотах – 8-14.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 70-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В понедельник-пятницу – прохладно, дожди, временами с грозами. В субботу ожидается прекращение дождей, переменная облачность.