Командир спецназа "Радуан" ликвидирован на юге Ливана

В субботу 21 марта ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали командира спецназа подразделения "Радуан" террористической организации "Хизбалла" Абу Халиля Барджи, а также еще двоих боевиков группировки, находившихся в районе Мадждаль-Салем на юге Ливана.

В последние годы Барджи командовал специальными силами подразделения "Радуан", которое отвечает за осуществление террористических атак против ЦАХАЛа.