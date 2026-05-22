Тревога и депрессия могут начать проявляться в мозговых волнах в возрасте 9 лет

Семилетнее исследование, в ходе которого ученые наблюдали за развитием детей с раннего возраста, показало, что уже в 9 лет по особенностям мозговых волн можно предсказать риск развития тревожности или депрессии в подростковом возрасте. Работа, опубликованная в журнале Elsevier, выявила паттерны нейроразвития, связанные с разными психическими расстройствами: тревожность оказалась связана с активностью правого полушария мозга, а депрессия – левого. Исследователи считают, что это открытие может стать основой для ранней диагностики и профилактики психических нарушений у детей.

Тревожные расстройства и депрессия остаются самыми распространенными психическими заболеваниями в мире, причем особенно часто они проявляются именно в подростковом возрасте. Однако к моменту появления выраженных симптомов возможности для наиболее эффективного вмешательства нередко уже упущены. Чтобы понять, как формируются эти состояния, ученые отслеживали развитие мозга детей на протяжении нескольких лет в поисках ранних биологических признаков риска. В исследовании использовались данные электроэнцефалографии (ЭЭГ), записанные у детей в возрасте 7, 9 и 11 лет в состоянии покоя. В 13 лет участники также проходили МРТ-обследование и клиническую оценку симптомов. Для обработки информации исследователи применили методы машинного обучения и прогностическое моделирование мозговых связей.

Результаты показали, что именно возраст 9 лет становится ключевым этапом в нейроразвитии. В 7 лет мозговые сети, связанные с будущими тревожностью и депрессией, практически не различались, однако к 9 годам они разделялись на два отдельных пути развития. Ученые выявили характерные маркеры в альфа- и бета-1 диапазонах ЭЭГ, которые позволяли предсказывать склонность соответственно к тревожности и депрессии в подростковом возрасте.

Также выяснилось, что изменения мозговой активности в период между 9 и 11 годами напрямую связаны с выраженностью симптомов в дальнейшем. Дети, у которых уже в раннем возрасте наблюдались более сильные признаки тревоги или депрессии, чаще сталкивались с более тяжелыми проявлениями этих состояний позже.

Особое внимание исследователи уделили роли миндалевидного тела – эмоционального центра мозга. Анализ показал, что тревожность связана с нейронными цепями правого полушария, отвечающими за реакцию угрозы и избегания, тогда как депрессия ассоциируется с зеркальными цепями в левом полушарии, связанными с системой вознаграждения.