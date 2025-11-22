x
22 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 22 ноября 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 20:11
ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В субботу, 22 ноября, ВВС ЦАХАЛа ликвидировали двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана.

Названо имя одного из них: Камаль Раджа Карнабаш. Он был уничтожен в районе Маджд ас-Сарафийя, где занимался попытками восстановления инфрраструктуры террористической организации "Хизбалла".

В ходе еще одной атаки ЦАХАЛ ликвидировал террориста в районе Кафр-Хула на юге Ливана.

Этот боевик действовал как представитель террористической организации "Хизбалла" в районе Кафр-Хулы. В рамках своей должности он отвечал за связь между организацией и жителями деревни по военным и экономическим вопросам.

Действия террористов являлись нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Израиль
