ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 22 ноября 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 20:11
В субботу, 22 ноября, ВВС ЦАХАЛа ликвидировали двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана.
Названо имя одного из них: Камаль Раджа Карнабаш. Он был уничтожен в районе Маджд ас-Сарафийя, где занимался попытками восстановления инфрраструктуры террористической организации "Хизбалла".
В ходе еще одной атаки ЦАХАЛ ликвидировал террориста в районе Кафр-Хула на юге Ливана.
Этот боевик действовал как представитель террористической организации "Хизбалла" в районе Кафр-Хулы. В рамках своей должности он отвечал за связь между организацией и жителями деревни по военным и экономическим вопросам.
Действия террористов являлись нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.