x
22 ноября 2025
|
последняя новость: 20:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2025
|
22 ноября 2025
|
последняя новость: 20:44
22 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за 24 часа в Рафиахе ликвидированы 11 и арестованы шесть террористов

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 22 ноября 2025 г., 19:30 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 19:45
ЦАХАЛ: за 24 часа в Рафиахе ликвидированы 11 и арестованы шесть террористов
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа в совместном заявлении сообщают, что за последние 24 часа в Рафиахе были ликвидированы 11 и арестованы шесть террористов, вышедших из туннеля.

Накануне сообщалось, что по оценкам военной разведки, в туннеле под Рафиахом заблокированы около 80 террористов. ХАМАС требует, чтобы им предоставили возможность уйти на территорию, не контролируемую ЦАХАЛом. Власти Израиля пока не приняли решения.

Ранее начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир заявлял: "Либо сдавайтесь с поднятыми руками, либо умрите".

20 ноября журналист Амит Сегаль со ссылкой на неназванные израильские источники отмечал, что боевики ХАМАСа, заблокированные в туннеле под Рафиахом, с конца прошлой недели не выходят на связь. "По оценкам источников в силах безопасности, некоторые из боевиков были уничтожены в результате наступательных действий ЦАХАЛа в последние дни, а с другими не удается установить связь", – писал Сегаль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 ноября 2025

В Рафиахе обнаружены и ликвидированы еще двое террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 ноября 2025

Силы ЦАХАЛа в секторе Газы ликвидировали еще троих боевиков
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

Силы ЦАХАЛа прочесывают район Рафиаха для обнаружения террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

ЦАХАЛ: на юге Газы ликвидированы 11 террористов, вышедших из туннеля. Видео