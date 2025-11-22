ЦАХАЛ: за 24 часа в Рафиахе ликвидированы 11 и арестованы шесть террористов

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа в совместном заявлении сообщают, что за последние 24 часа в Рафиахе были ликвидированы 11 и арестованы шесть террористов, вышедших из туннеля.

Накануне сообщалось, что по оценкам военной разведки, в туннеле под Рафиахом заблокированы около 80 террористов. ХАМАС требует, чтобы им предоставили возможность уйти на территорию, не контролируемую ЦАХАЛом. Власти Израиля пока не приняли решения.

Ранее начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир заявлял: "Либо сдавайтесь с поднятыми руками, либо умрите".

20 ноября журналист Амит Сегаль со ссылкой на неназванные израильские источники отмечал, что боевики ХАМАСа, заблокированные в туннеле под Рафиахом, с конца прошлой недели не выходят на связь. "По оценкам источников в силах безопасности, некоторые из боевиков были уничтожены в результате наступательных действий ЦАХАЛа в последние дни, а с другими не удается установить связь", – писал Сегаль.