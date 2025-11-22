Канцелярия Нетаниягу прокомментировала ситуацию в секторе Газы

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу прокомментировала атаки в секторе Газы, заявив, что "ХАМАС сегодня в очередной раз нарушил прекращение огня, отправив террориста в сторону района, контролируемого Израилем, для нападения на солдат ЦАХАЛа. В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных боевиков ХАМАСа".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нарушении соглашения о прекращении огня со стороны террористов.

В субботу, 22 ноября, днем, вооруженный боевик пересек "желтую линию" на джипе, двигаясь по гуманитарному маршруту, и открыл огонь по силам ЦАХАЛа, дислоцированным на юге сектора Газы. После этого ответным огнем он был ликвидирован. Пострадавших среди израильских военнослужащих нет.

ЦАХАЛ подчеркивает, что действия террориста являются вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня.

В ответ силы ВВС ЦАХАЛа, действуя под командованием Южного округа и располагая разведданными военной разведки и службы общей безопасности, начали наносить удары по объектам террористической организации ХАМАС по всему сектору Газы.