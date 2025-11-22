Стрельба в Яффо, двое раненых

Пресс-служба МАДА сообщает, что в 18:33 на горячую линию службы скорой помощи поступило сообщение о двух раненых в результате стрельбы на улице Йонатан Ратош в Яффо.

Парамедики МАДА, прибыв на место, оказали медицинскую помощь мужчине в возрасте около 25 лет. Он был доставлен в больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии.

Состояние второго пострадавшего в этом инциденте оценивается как легкое. Обстоятельства происшествия расследуются.

По предварительным данным, речь идет о происшествии с криминальной подоплекой.