22 ноября 2025
Израиль

Стрельба в Яффо, двое раненых

Полиция
Тель-Авив
время публикации: 22 ноября 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 19:26
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба МАДА сообщает, что в 18:33 на горячую линию службы скорой помощи поступило сообщение о двух раненых в результате стрельбы на улице Йонатан Ратош в Яффо.

Парамедики МАДА, прибыв на место, оказали медицинскую помощь мужчине в возрасте около 25 лет. Он был доставлен в больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии.

Состояние второго пострадавшего в этом инциденте оценивается как легкое. Обстоятельства происшествия расследуются.

По предварительным данным, речь идет о происшествии с криминальной подоплекой.

Израиль
