В бою с террористами в городе Газа тяжело ранен офицер ЦАХАЛа
время публикации: 22 сентября 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 16:26
Разрешено к публикации: в ходе ближнего боя с группой боевиков в городе Газа тяжело ранен офицер батальона "Шакед" бригады "Гивати".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе боевых действий в городе Газа силы 401-й бригады наткнулись на группу вооруженных боевиков, которые вели по ним огонь.
Наземные силы подключились к обнаружению местонахождения боевиков и их преследованию. Боевики были уничтожены в ближнем бою. Во время этого боя был ранен офицер.
Раненый был доставлен в больницу для оказания ему медицинской помощи. Его родные уведомлены.
