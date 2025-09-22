x
Израиль

В бою с террористами в городе Газа тяжело ранен офицер ЦАХАЛа

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 22 сентября 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 16:26
В бою с боевиками в городе Газа тяжело ранен офицер ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе ближнего боя с группой боевиков в городе Газа тяжело ранен офицер батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе боевых действий в городе Газа силы 401-й бригады наткнулись на группу вооруженных боевиков, которые вели по ним огонь.

Наземные силы подключились к обнаружению местонахождения боевиков и их преследованию. Боевики были уничтожены в ближнем бою. Во время этого боя был ранен офицер.

Раненый был доставлен в больницу для оказания ему медицинской помощи. Его родные уведомлены.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 сентября 2025

717-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии