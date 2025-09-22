x
22 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ сообщил об очередной попытке обстрела из Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Цева адом
время публикации: 22 сентября 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 15:20
Hadas Parush/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован запуск ракеты из города Газа в направлении района Нахаль-Оз.

"Была предпринята попытка перехвата, результаты которой изучаются", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Были активированы сигналы тревоги, заявляет ЦАХАЛ. Однако система "Цева адом" не показывала никаких предупреждений.

21 сентября была попытка ракетного обстрела Ашдода из Газы.

Израиль
