ЦАХАЛ сообщил об очередной попытке обстрела из Газы
время публикации: 22 сентября 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 15:20
ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован запуск ракеты из города Газа в направлении района Нахаль-Оз.
"Была предпринята попытка перехвата, результаты которой изучаются", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.
Были активированы сигналы тревоги, заявляет ЦАХАЛ. Однако система "Цева адом" не показывала никаких предупреждений.
21 сентября была попытка ракетного обстрела Ашдода из Газы.
