ЦАХАЛ сообщил об очередной попытке обстрела из Газы

ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован запуск ракеты из города Газа в направлении района Нахаль-Оз.

"Была предпринята попытка перехвата, результаты которой изучаются", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Были активированы сигналы тревоги, заявляет ЦАХАЛ. Однако система "Цева адом" не показывала никаких предупреждений.

21 сентября была попытка ракетного обстрела Ашдода из Газы.