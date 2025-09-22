x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы десятки террористов и здание, с крыши которого обстреляли Ашдод

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 22 сентября 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 11:41
ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы десятки террористов и здание, с крыши которого обстреляли Ашдод
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военная операция "Колесницы Гидеона – 2", целью которой заявлен захват города Газа, продолжается. ЦАХАЛ действует не только на севере сектора.

Артиллерийская 215-я бригада (162-я дивизия) разрушила здание, с крыши которого 21 сентября боевики ХАМАСа обстреляли Ашдод. За последние 24 часа силы 162-й дивизии уничтожили около 15 террористов.

Силы 98-й дивизии продолжают действовать в районе города Газа, нанося удары и уничтожая террористов. В частности, были атакованы мастерская по производству оружия и группа боевиков.

В районах Хан-Юниса и Рафиаха, на юге сектора Газы, действуют силы 143-й дивизии "Газа". С помощью авиации ими была ликвидирована группа боевиков.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 сентября 2025

717-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии