ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы десятки террористов и здание, с крыши которого обстреляли Ашдод

Военная операция "Колесницы Гидеона – 2", целью которой заявлен захват города Газа, продолжается. ЦАХАЛ действует не только на севере сектора.

Артиллерийская 215-я бригада (162-я дивизия) разрушила здание, с крыши которого 21 сентября боевики ХАМАСа обстреляли Ашдод. За последние 24 часа силы 162-й дивизии уничтожили около 15 террористов.

Силы 98-й дивизии продолжают действовать в районе города Газа, нанося удары и уничтожая террористов. В частности, были атакованы мастерская по производству оружия и группа боевиков.

В районах Хан-Юниса и Рафиаха, на юге сектора Газы, действуют силы 143-й дивизии "Газа". С помощью авиации ими была ликвидирована группа боевиков.