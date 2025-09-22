Распространение суверенитета: давление коалиции и планы Нетаниягу

Израиль взвешивает возможность распространения суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии.

Согласно информации, опубликованной "Кан", а также "Гаарец" и некоторыми другими СМИ, этот вопрос будет обсуждаться во время встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом. Израильский официальный источник заявил Sky News, что ответом Израиля на декларацию о признании Палестинского государства станет распространение суверенитета на Иудею и Самарию, полную или частичную ее территорию.

Как сообщает "Кан", в военно-политическом кабинете на Нетаниягу оказывается давление с требованием принять незамедлительное решение о распространении суверенитета. Несмотря на это, глава правительства заявил, что решение будет принято только после возвращения из США.

"Ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в самом сердце нашей страны будет дан после моего возвращения из Соединённых Штатов. Ждите", – говорилось в заявлении канцелярии премьер-министра.

Как пишет "Гаарец", наиболее вероятным шагом со стороны израильского правительства станет распространение суверенитета на Иорданскую долину. Этот шаг, полагают в Иерусалиме, имеет наибольшие шансы получить одобрение со стороны США. В то же время, в коалиции Нетаниягу требуют более масштабных шагов в ответ на признание западными странами Палестинского государства.

Ранее канцелярия главы правительства Израиля уведомила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует побывать с визитом в Нью-Йорке 25-29 сентября. На пятницу, 26 сентября, запланировано его выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Дата возможной встречи Нетаниягу с Трампом точно не названа, однако предполагается, что два лидера встретятся 29 сентября.