09 сентября 2025
09 сентября 2025
Израиль

Ректоры университетов обсудили возобновление учебного года для резервистов и борьбу с бойкотом

Резервисты
время публикации: 09 сентября 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 09:04
Ректоры университетов обсудили возобновление учебного года для резервистов и борьбу с бойкотом
Michael Giladi/Flash90

В начале текущей недели в институте Вейцмана состоялась встреча ректоров 9 израильских научно-исследовательских вузов, посвященная подготовке к началу нового академического учебного года.

Участники встречи обсудили план возобновления учебы для студентов-резервистов, создание форума по борьбе с академическим бойкотом Израиля, а также риски исключения Израиля из европейской программы Horizon-2020.

Также ректор института Вейцмана профессор Алон Хен ознакомил участников встречи с масштабом ущерба, причиненного институту попаданием иранской ракеты.

Израиль
