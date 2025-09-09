Ректоры университетов обсудили возобновление учебного года для резервистов и борьбу с бойкотом
время публикации: 09 сентября 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 09:04
В начале текущей недели в институте Вейцмана состоялась встреча ректоров 9 израильских научно-исследовательских вузов, посвященная подготовке к началу нового академического учебного года.
Участники встречи обсудили план возобновления учебы для студентов-резервистов, создание форума по борьбе с академическим бойкотом Израиля, а также риски исключения Израиля из европейской программы Horizon-2020.
Также ректор института Вейцмана профессор Алон Хен ознакомил участников встречи с масштабом ущерба, причиненного институту попаданием иранской ракеты.
Ссылки по теме