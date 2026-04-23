ЦАХАЛ: на юге Ливана нанесен удар по заряженным ракетным установкам и ликвидированы боевики
ЦАХАЛ сообщил о серии столкновений с боевиками "Хизбаллы" на юге Ливана в четверг, 23 апреля.
В ходе оперативного реагирования были ликвидированы трое боевиков "Хизбаллы", предпринявших попытку сбить израильский БПЛА зенитной ракетой.
В другом инциденте боевики направили ударный дрон в сторону позиции израильских военных, после чего ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре в этом районе.
В районе Айнаты боевики "Хизбаллы" обстреляли ракетами позицию ЦАХАЛа, часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности.
ЦАХАЛ также обнаружил и уничтожил две пусковые ракетные установки, готовые к применению.
Военные подчеркивают, что в ходе этих инцидентов не было потерь с израильской стороны.
Армия Израиля назвала произошедшее грубым нарушением режима прекращения огня.