ЦАХАЛ: на юге Ливана нанесен удар по заряженным ракетным установкам и ликвидированы боевики

ЦАХАЛ сообщил о серии столкновений с боевиками "Хизбаллы" на юге Ливана в четверг, 23 апреля.

В ходе оперативного реагирования были ликвидированы трое боевиков "Хизбаллы", предпринявших попытку сбить израильский БПЛА зенитной ракетой.

В другом инциденте боевики направили ударный дрон в сторону позиции израильских военных, после чего ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре в этом районе.

В районе Айнаты боевики "Хизбаллы" обстреляли ракетами позицию ЦАХАЛа, часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности.

ЦАХАЛ также обнаружил и уничтожил две пусковые ракетные установки, готовые к применению.

Военные подчеркивают, что в ходе этих инцидентов не было потерь с израильской стороны.

Армия Израиля назвала произошедшее грубым нарушением режима прекращения огня.