16-летний житель Маале-Адумим будет обвинен в избиении собаки в палестинской деревне

Прокуратура готовит обвинительное заключение против 16-летнего жителя Маале-Адумим, подозреваемого в жестоком обращении с животным в палестинской деревне Атара. Неделю назад подросток был задержан сотрудниками полиции округа Иудея и Самария.

Расследование началось в мае после того, как в распоряжение полиции попала видеозапись, на которой молодой человек избивает собаку во дворе дома местного жителя. После получения записи следователи допросили владельца животного и начали сбор доказательств.

По данным следствия, подозреваемый пришел во двор дома жителя Атары, некоторое время находился на территории, а затем без видимой причины начал жестоко избивать собаку деревянной палкой. Животное получило серьезные травмы, главным образом в области головы. После этого подросток покинул место происшествия.

В ходе расследования полиции удалось установить его личность, и около недели назад подросток был задержан. Во время допросов подозреваемый отказывался отвечать на вопросы следователей. По данным полиции, он сохранял молчание, периодически хлопал в ладоши и свистел. Вместе с тем дополнительные следственные действия позволили укрепить доказательственную базу против него.

Накануне прокуратура подала декларацию о намерении предъявить обвинение. Суд продлил арест подозреваемого до 10 июня.

17 мая сообщалось, что израильская полиция расследует инцидент в деревне Атара (рядом с Рамаллой, Палестинская автономия), где молодой человек с закрытым лицом был снят на видео во время жестокого избиения привязанной сторожевой собаки.

Видео, распространенное в соцсетях, вызвало широкий резонанс.

Собака по кличке Люси, полуторагодовалая малинуа (бельгийская овчарка), была доставлена на лечение в ветеринарную больницу в Хайфе. Владелец Люси рассказал "Кан", что ночью за собакой приехала израильская зоозащитница. Люси получила травмы по всему телу, у нее были повреждены голова, лапы и зубы. В спасении Люси оказывала помощь зоозащитная организация "Хават а-Шанти".

Владелец собаки утверждал, что нападение продолжалось более десяти минут: "Он бил Люси по голове, по ногам, сломал ей зубы. Кровь была повсюду – мы были уверены, что она умерла, только потом увидели, что она смогла встать".

По словам владельца собаки, члены семьи снимали происходящее на видео из дома и не вышли наружу, потому что опасались, что нападавший причинит вред и им. "Сегодня избили нашу собаку, завтра изобьют моего сына или его жену. Мы хотим, чтобы полиция защищала и нас", – сказал он "Кан", высказав предположение, что нападавший пытался убить сторожевую собаку, чтобы затем проникнуть в дом.