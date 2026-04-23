Маленький ребенок обварился кипятком в Нетании, с ожогами второй степени его отвезли в больницу

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о несчастном случае в квартире в Нетании, где маленький ребенок обварился кипятком.

Фельдшеры и парамедики оказали пострадавшему неотложную помощь, его везут в больницу "Шнайдер" в Петах-Тикве с ожогами второй степени 20% поверхности кожи, состояние ребенка в настоящее время оценивается как средней тяжести.