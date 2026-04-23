Коррупционный скандал в "Гистадруте": полиция вновь допрашивает министра Зоара

Следователи отдела полиции (ЛАХАВ-433) вторично допрашивают министра по делам культуры и спорта Мики Зоара.

Его допрашивают по делу о коррупционном скандале во Всеизраильской федерации профсоюзов ("Гистадрут").

"Министр по делам культуры и спорта прибыл сейчас в управление полиции, чтобы ответить на все вопросы и представить свою полную версию по тем политическим вопросам, о которых его спрашивают на следствии", - заявили приближенные министра.

"Министр Зоар прояснил следователям, что и на сей раз он останется в их распоряжении все время, которое необходимо для того, чтобы ответить на все вопросы и прояснить со всей ясностью, что политическая деятельность не является уголовным преступлением", - отметили в окружении Зоара.

Речь идет о втором допросе министра Мики Зоара по делу о скандале в "Гистадруте". Первый допрос Зоара продолжался более десяти часов. Министр был вызван в полицию по "делу "Гистадрута" в связи с подозрениями во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия.