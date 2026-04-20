x
20 апреля 2026
|
20 апреля 2026
|
последняя новость: 14:26
20 апреля 2026
Зоар о допросе в полиции: "Пришел гордым ликудником и вышел еще более гордым ликудником"

время публикации: 20 апреля 2026 г., 12:57 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 13:07
Зоар о допросе в полиции: "Пришнл гордым ликудником и вышел еще более гордым ликудником"
Министр по делам культуры и спорта Мики Зоар прокомментировал свой вызов на допрос в полицию по делу о коррупционном скандале во Всеизраильской федерациии профсоюзов ("Гистадрут").

"Я пришел на допрос гордым ликудником, а вышел еще более гордым ликудником", – заявил Зоар.

"Я ответил на все вопросы, которые мне задавали, и все они, к сожалению, вращались вокруг абсолютно политических тем. Я воспользовался случаем, чтобы объяснить следователям, как устроена израильская политика – испокон веков и по сей день, в том числе у нас в "Ликуде"", – добавил Зоар.

Допрос Зоара продолжался более десяти часов. Министр был вызван в полицию по "делу "Гистадрута" в связи с подозрениями во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия.

После допроса Мики Зоар был отпущен домой.

