Зоар о допросе в полиции: "Пришел гордым ликудником и вышел еще более гордым ликудником"
Министр по делам культуры и спорта Мики Зоар прокомментировал свой вызов на допрос в полицию по делу о коррупционном скандале во Всеизраильской федерациии профсоюзов ("Гистадрут").
"Я пришел на допрос гордым ликудником, а вышел еще более гордым ликудником", – заявил Зоар.
"Я ответил на все вопросы, которые мне задавали, и все они, к сожалению, вращались вокруг абсолютно политических тем. Я воспользовался случаем, чтобы объяснить следователям, как устроена израильская политика – испокон веков и по сей день, в том числе у нас в "Ликуде"", – добавил Зоар.
Допрос Зоара продолжался более десяти часов. Министр был вызван в полицию по "делу "Гистадрута" в связи с подозрениями во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия.
После допроса Мики Зоар был отпущен домой.