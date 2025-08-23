x
23 августа 2025
ДТП в Галилее, один из пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 23 августа 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 07:35
Пресс-служба МАДА

Утром 23 августа на 85-й трассе в районе перекрестка Ясиф автомобиль врезался в ограждение. В результате аварии травмированы два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщается, то пострадавшие доставлены в медицинский центр "Галиль" в Нагарии.

Один из пострадавших, мужчина около 30 лет, в тяжелом состоянии, второй, мужчина около 25 лет, в состоянии средней тяжести.

