ДТП в Галилее, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 23 августа на 85-й трассе в районе перекрестка Ясиф автомобиль врезался в ограждение. В результате аварии травмированы два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщается, то пострадавшие доставлены в медицинский центр "Галиль" в Нагарии.

Один из пострадавших, мужчина около 30 лет, в тяжелом состоянии, второй, мужчина около 25 лет, в состоянии средней тяжести.