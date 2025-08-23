Ганц призвал Нетаниягу, Лапида и Либермана создать "правительство спасения заложников"

Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц выступил на специальной пресс-конференции и призвал к созданию "правительства спасения заложников".

"Мы находимся на решающем перекрестке, когда, с одной стороны, есть возможность реализовать сделку по освобождению заложников, а с другой стороны, наши братья падают с ног", – заявил Ганц.

"Я обращаюсь к Нетаниягу, Лапиду и Либерману с предложением создать ограниченное во времени правительство спасения заложников. Оно в течение короткого времени подпишет сделку об освобождении заложников, за несколько недель утвердит предложение об "израильском договоре о службе", а затем объявит о согласованной дате досрочных выборов весной 2026 года", – заявил Ганц.

По словам Ганца, он делает это предложение не для того, чтобы спасти правительство, а для того, чтобы спасти заложников. "Необходимо нейтрализовать влияние экстремистов, с одной стороны, но я не могу сделать это сам, без поддержки, с другой", – добавил Ганц.

Отметим, что Ганц не "пригласил" в это правительство партию "Демократим" во главе с Яиром Голаном.

Из пресс-службы партии "Наш дом Израиль" передали: "Единственное правительство, в которое мы войдем, это широкое сионистское правительство, и мы не собираемся участвовать в каких-то манипуляциях. Освобождение заложников – это не правое, не левое, это прямо. Мы требуем освобождения всех заложников без каких-либо условий".