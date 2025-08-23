Стрельба в Рахате и Джиср аз-Зарке, двое раненых в тяжелом состоянии

Около 20:00 сразу в двух населенных пунктах произошли инциденты с применением огнестрельного оружия.

Мужчина примерно 40 лет тяжело ранен в результате стрельбы в Рахате. Бригада МАДА доставила его в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

В Джиср аз-Зарке молодой человек в возрасте около 21 года получил ранение также в результате стрельбы. Он доставлен в больницу «Гилель Яфе» в Хадере.