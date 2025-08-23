x
23 августа 2025
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 августа 2025
|
23 августа 2025
|
последняя новость: 21:20
23 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Рахате и Джиср аз-Зарке, двое раненых в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 23 августа 2025 г., 20:22 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 20:46
Стрельба в Рахате и Джиср аз-Зарке, двое раненых в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: А.Султан

Около 20:00 сразу в двух населенных пунктах произошли инциденты с применением огнестрельного оружия.

Мужчина примерно 40 лет тяжело ранен в результате стрельбы в Рахате. Бригада МАДА доставила его в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

В Джиср аз-Зарке молодой человек в возрасте около 21 года получил ранение также в результате стрельбы. Он доставлен в больницу «Гилель Яфе» в Хадере.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook