x
23 августа 2025
|
последняя новость: 20:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 августа 2025
|
23 августа 2025
|
последняя новость: 20:03
23 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Штаб семей заложников: 24 августа граждане Израиля выйдут на площади по всей стране

Заложники
время публикации: 23 августа 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 19:48
Штаб семей заложников: 24 августа граждане Израиля выйдут на площади по всей стране
Штаб семей похищенных, קרדיט: אוריאל אבן ספיר

Штаб семей заложников и пропавших без вести сообщил, что в воскресенье, 24 августа, по всей стране пройдут акции с требованием немедленной сделки.

"Народ Израиля не позволит сорвать еще одно соглашение! Завтра граждане Израиля выйдут на перекрестки и площади по всей стране – на севере и юге, с единым призывом вернуть всех заложников и закончить войну", – говорится в заявлении штаба.

В субботу вечером Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера, выступая у здании "Кирии", заявила: "Я обращаюсь к народу Израиля: Нетаниягу может подписать сегодня соглашение, которое вернет домой 10 живых похищенных и 18 тел. Если Нетаниягу подпишет соглашение, то сможет в первый же день возобновить переговоры о возвращении всех остальных похищенных в обмен на прекращение войны".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 августа 2025

Египет и Катар: Нетаниягу пытается выиграть время. Штаб семей заложников: заключите частичную сделку