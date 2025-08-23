Штаб семей заложников: 24 августа граждане Израиля выйдут на площади по всей стране

Штаб семей заложников и пропавших без вести сообщил, что в воскресенье, 24 августа, по всей стране пройдут акции с требованием немедленной сделки.

"Народ Израиля не позволит сорвать еще одно соглашение! Завтра граждане Израиля выйдут на перекрестки и площади по всей стране – на севере и юге, с единым призывом вернуть всех заложников и закончить войну", – говорится в заявлении штаба.

В субботу вечером Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера, выступая у здании "Кирии", заявила: "Я обращаюсь к народу Израиля: Нетаниягу может подписать сегодня соглашение, которое вернет домой 10 живых похищенных и 18 тел. Если Нетаниягу подпишет соглашение, то сможет в первый же день возобновить переговоры о возвращении всех остальных похищенных в обмен на прекращение войны".