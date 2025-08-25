Израильтянин заехал в Шхем и подвергся нападению, его едва удалось спасти

Израильтянин отправился к комплексу гробницы Йосефа в Шхеме, но вскоре после выезда его автомобиль сломался на территории Шхема. Выйдя из машины, чтобы починить неисправность, израильтянин подвергся нападению палестинцев, которые избили его и украли его машину.

Он связался со службами безопасности, Координатор действий на территориях направил на место происшествия палестинских полицейских, которые вызволили израильтянина и передали его израильским войскам.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что мужчина спасся чудом, и подобные ситуации могут закончиться гораздо более трагично. В ЦАХАЛе напоминают: въезд на территорию "зоны А" запрещен законом и опасен для жизни.