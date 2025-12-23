Смотрич: "Ожидаю, что Нетаниягу привезет из США согласие на распространение суверенитета"

Министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич выступил на церемонии подписания договора о строительстве нового здания для сотрудников гражданской администрации в Иудее и Самарии. Церемония проходила в Шаар Биньямин.

Смотрич заявил, что ожидает от премьер-министра вернуться со встречи с президентом США, имея при себе согласие Дональда Трампа на распространение израильского суверенитета на Иудею и Самарию.

Министр финансов добавил, что "в будущем это здание будет предназначено и для того, чтобы предоставлять услуги жителям будущих поселений в секторе Газы.

Смотрич добавил, что отдал распоряжение найти соответствующее здание в южной части Израиля, чтобы "жители будущих поселений в Газе не должны были бы ездить в Иерусалим".