Смотрич: "ЦАХАЛ готовится к возобновлению военных действий в Газе"

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") заявил, что "ЦАХАЛ готовится к ситуации, когда станет ясно, что ХАМАС отказывается разоружиться".

В интервью "Кан Бет" Смотрич сказал, что в ближайшие дни ХАМАСу будет представлен ультиматум с требованием разоружиться и демилитаризовать сектор. "Если он откажется, Израиль получит международную легитимацию и американскую поддержку сделать все необходимое своими силами", – сказал Смотрич.

Он заявил, что ЦАХАЛ и политическое руководство взвешивают несколько сценариев.

По словам Смотрича, согласовано с администрацией США, что в случае возобновления военных действий, международные силы срочно покинут сектор Газы. "Я не уверен, что они в ближайшие время вообще будут дислоцированы в Газе", – добавил министр финансов.