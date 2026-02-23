x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 09:53
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Смотрич: "ЦАХАЛ готовится к возобновлению военных действий в Газе"

Газа
ХАМАС
время публикации: 23 февраля 2026 г., 09:40 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 09:40
Смотрич: "ЦАХАЛ готовится к возобновлению военных действий в Газе"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") заявил, что "ЦАХАЛ готовится к ситуации, когда станет ясно, что ХАМАС отказывается разоружиться".

В интервью "Кан Бет" Смотрич сказал, что в ближайшие дни ХАМАСу будет представлен ультиматум с требованием разоружиться и демилитаризовать сектор. "Если он откажется, Израиль получит международную легитимацию и американскую поддержку сделать все необходимое своими силами", – сказал Смотрич.

Он заявил, что ЦАХАЛ и политическое руководство взвешивают несколько сценариев.

По словам Смотрича, согласовано с администрацией США, что в случае возобновления военных действий, международные силы срочно покинут сектор Газы. "Я не уверен, что они в ближайшие время вообще будут дислоцированы в Газе", – добавил министр финансов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 февраля 2026

Набор новых полицейских подразделений происходит в Газе, и ХАМАС к этому уже готов