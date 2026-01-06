Обвинение просит три года тюрьмы для 82-летней Кэрол Фаслер за наезд на ребенка

Прокуратура просит приговорить к тюремному заключению сроком на три года 82-летнюю Кэрол Фаслер, которая была признана виновной в оставлении места происшествия после наезда на четырехлетнего Рафаэля Эдну в Нетании в мае 2023 года.

На заседании суда по транспортным делам в Петах-Тикве представитель обвинения Сагай Сегев заявил, что наказание должно соответствовать ужасному результату поступка женщины. Помимо тюремного заключения на три года, прокуратура просит назначить Фаслер условный срок, выплату компенсации семье мальчика и пожизненное лишение прав.

Адвокат обвиняемой Шахар Мендельман просит избежать реального тюремного срока: он указывает, что его подзащитная – пожилая и больная женщина, ее мир рухнул, а из-за медийной травли она не выходит из дома.

Мать Рафаэля Симха, выступая на заседании суда, заявила, что гибель маленького Рафаэля изменила всю жизнь семьи. Ее старший сын, которому было шесть с половиной лет в момент аварии, видел, как машина задавила его братика, а затем уехала с места происшествия. "Каждый день он спрашивает: почему она не остановилась, почему она не помогла Рафаэлю? – цитирует мать погибшего ребенка "Кипа". – А у меня нет ответов. Почему она не расплачивается за то, что натворила? Почему я, потерявшая ребенка мать, должна бороться за справедливость? Разве это не должно быть само собой разумеющимся? Она отняла жизнь у четырехлетнего ребенка – и я прошу, чтобы она заплатила за это".

Сама Кэрол Фаслер попросила не отправлять ее в тюрьму. Она заявила, что не виновата в аварии, и что боль от гибели ребенка останется с ней на всю оставшуюся жизнь. "Со дня аварии моя жизнь изменилась на 180 градусов. В июне мне исполнится 83, и я нездорова. Я прошу суд учесть это. Я сожалею о страшных последствиях аварии и надеюсь, что семья сможет восстановиться", – заявила она.

По данным обвинительного заключения, 6 мая 2023 года Фаслер, управляя автомобилем Volkswagen, сбила на улице Шдерот Бен-Гурион в Нетании мальчика, который переходил дорогу с дедушкой и братом вне дорожного перехода. Фаслер уехала, не остановившись.

Четырехлетний Рафаэль Эдна в результате наезда получил тяжелые травмы и умер в больнице через четыре дня. Первоначально Кэрол Фаслер не были предъявлены обвинения в убийстве ребенка, и представители эфиопской общины, к которой принадлежал мальчик, несколько раз выходили на демонстрации, требуя правосудия для Рафаэля.