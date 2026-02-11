Разрешено к публикации имя одной из погибших в результате производственной аварии на НПЗ в Ашдоде

Разрешено к публикации имя одной из двух работниц нефтеперерабатывающего предприятия в Ашдоде, погибших в результате производственной аварии. Это 39-летняя Ницан Гойхман, мать троих детей.

Утром 11 февраля на НПЗ в Ашдоде, предположительно, в результате кислородного голодания, ставшего следствием неисправности защитных костюмов скончались две работницы.

Глава управления безопасности в министерстве труда Хези Шварцман в интервью радиостанции "Кан Бет" заявил, что речь, возможно, идет не только об уголовном преступлении, но и о преступлении "в сфере безопасности".