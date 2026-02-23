Спилберг переехал в Нью-Йорк на фоне введения налога для миллиардеров в Калифорнии

Режиссер Стивен Спилберг официально сменил место жительства, став резидентом Нью-Йорка с 1 января. Об этом сообщает издание Los Angeles Times. Ранее стало известно, что 9 января мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани нанес визит Спилбергу в его квартире на Манхэттене. Режиссер вместе с женой, актрисой Кейт Кэпшоу, поселился в историческом здании San Remo на Сентрал-Парк-Уэст – одном из самых престижных жилых зданий Манхэттена, где в разное время жили Боно, Мик Джаггер, Уоррен Битти и Тайгер Вудс.

В тот же день продюсерская компания Спилберга Amblin Entertainment открыла офис в Нью-Йорке, что усилило впечатление о серьезности и долгосрочности переезда.

На фоне обсуждения в Калифорнии инициативы о введении нового налога для миллиардеров – средства от которого планируется направить на финансирование здравоохранения для наиболее уязвимых жителей штата – решение режиссера вызвало волну спекуляций. Ранее некоторые состоятельные жители, покинувшие Калифорнию, публично связывали свой отъезд с налоговой политикой и регулированием бизнеса в штате.

Однако представитель Спилберга Терри Пресс опровергла связь переезда с налоговой инициативой. По ее словам, решение было "давно запланированным" и продиктовано исключительно желанием режиссера и его супруги быть ближе к детям и внукам, живущим в Нью-Йорке. От комментариев о позиции Спилберга по поводу возможного налога она отказалась.

Спилберг владеет недвижимостью как на Восточном, так и на Западном побережье США как минимум с середины 1990-х годов, однако теперь Нью-Йорк официально стал его основным местом проживания.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщало ранее в этом месяцев, что гендиректор компании Meta Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан рассматривают возможность переезда в Майами. Пара запланировала покупку особняка на берегу моря в Южной Флориде стоимостью около 200 миллионов долларов. Объект находится в Индиан-Крик в Майами – закрытом островном районе, где проживают состоятельные и влиятельные люди, включая основателя Amazon Джеффа Безоса, а также дочь Дональда Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера. Связано ли это решение пары с налогом на миллиарды, неизвестно.