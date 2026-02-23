Стрельба в поселке Шибли, тяжело ранен мужчина
время публикации: 23 февраля 2026 г., 19:06 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 19:06
В поселке Шибли, на севере Израиля, из огнестрельного оружия тяжело ранен мужчина (примерно 20 лет).
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "А-Эмек", его состояние критическое.
Полиция устанавливает личность раненого. По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.
