Стрельба в поселке Шибли, тяжело ранен мужчина

В поселке Шибли, на севере Израиля, из огнестрельного оружия тяжело ранен мужчина (примерно 20 лет).

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "А-Эмек", его состояние критическое.

Полиция устанавливает личность раненого. По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.