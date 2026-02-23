Поданы обвинения против израильских арабов из Нахфа, планировавших теракт в Кармиэле

Хайфская окружная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против четверых жителей деревни Нахф, расположенной возле Кармиэля, которые планировали вооруженное нападение на военнослужащих в Кармиэле. Двое обвиняемых несовершеннолетние, их имена не публикуются. По данным обвинительного заключения, несовершеннолетним обвиняемым 16 и 15 лет. Имена остальных двоих – 19-летний Ахмад Сархан и 18-летний Мухаммад Халиль.

По данным обвинительного заключения, в мае 2024 года Халиль создал в WhatsApp группу под названием "Идущие прямым путем", в которую впоследствии были добавлены остальные обвиняемые. В этой группе они обменивались новостными сообщениями о военных действиях в Газе, а также различными "вдохновляющими" материалами, в том числе сообщениями о теракте в Кармиэле, совершенном в июле 2024 года, в результате которого был убит военнослужащий ЦАХАЛа.

Участники группы обсуждали обстоятельства теракта, похороны уничтоженного террориста и другие события. Они также обсуждали сообщения о планах "Исламского государства" атаковать израильтян за рубежом, новости об аресте 17-летнего израильтянина, который присягнул на верность "Исламскому государству", боевые действия в Сирии, идеологию "Исламского государства" и другую информацию.

Осенью 2024 года обвиняемые встречались дома у одного из них, 16-летний обвиняемый предложил совершить теракт на въезде в Кармиэль, целью которого будут израильские военнослужащие. По его предложению, террористы должны были бросить в солдат взрывное устройство. Его сообщники согласились, и после обсуждения они договорились встретиться снова и обсудить детали.

Примерно через неделю они вновь встретились, и обсуждали уже три возможных варианта теракта: они должны были изготовить и бросить в солдат взрывное устройство, создать "пояс смертника" и привести его в действие в толпе людей, или устроить обстрел. 16-летний "идейный вдохновитель" сказал, что он предпочел бы стрельбу по солдатам в торговом центре "Биг" в Кармиэле, где обычно многолюдно.

Террористы договорились о распределении ролей: 16-летний собирался стрелять, Мухаммад Халиль отвечал за доставку к месту теракта и эвакуацию после совершения теракта на принадлежащем его дяде пикапе, остальные двое должны были выбрать место нападения, где будет максимальное количество солдат, и направить исполнителя теракта.

Они договорились собрать деньги для покупки винтовки М-16. В одну из последующих встреч они тренировались в стрельбе из пистолета airsoft, который один из них купил ранее на палестинских территориях. Обвиняемые стреляли по жестяным банкам и птицам, выкрикивая: "Вот солдат, стреляй в него". В январе 2026 года Ахмад Сархан был задержан. Опасаясь разоблачения, остальные сообщники удалили со своих телефонов компрометирующие их материалы. В течение нескольких дней они также были задержаны.

Им вменяется сговор для совершения теракта при отягчающих обстоятельствах, тренировка с целью террористической деятельности и воспрепятствование правосудию.