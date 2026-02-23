x
23 февраля 2026
Израиль

Суд над Нетаниягу: премьера вновь допрашивают по "делу 4000"

Судебные решения
Суд
Коррупция
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 23 февраля 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 10:57
Суд над Нетаниягу: премьера вновь допрашивают по "делу 4000"
Miriam Alster/Flash90

В окружном суде продолжается перекрестный допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Представители прокуратуры в настоящий момент допрашивают премьера по "делу 4000", в рамках которого Нетаниягу обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия в связи с его отношениями с Шаулем Аловичем.

23 февраля допрос вновь коснулся одной из главных улик, которой располагала прокуратура – данными о "встрече", в ходе которой Нетаниягу якобы отдал распоряжение тогдашнему генеральному директору министерства связи Шломо Фильберу действовать на благо Аловича.

"Не было такой встречи. Вы шантажом и угрозами вынудили господина Фильбера признать факт ее существования. Ее на самом деле не было никогда", – заявил Нетаниягу в ответ на вопрос представителя прокуратуры.

Перед началом заседания суд удовлетворил просьбу премьер-министра завершить допрос не позднее 14:00. Адвокаты Нетаниягу мотивировали просьбу тем, что сегодня в Кнессете ожидается заседание "40 подписей", и это означает, что премьер-министр должен принять в нем участие. Судьи предложили закончить допрос в 15:00, однако Нетаниягу сказал, что должен готовиться к выступлению, и заседание суда было сокращено еще на час.

