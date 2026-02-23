Создана комиссия для подготовки закона "Дери-2"

Организационная комиссия Кнессета утвердила создание специальной комиссии для подготовки законопроекта, позволяющего назначать министров без вмешательства суда.

Депутаты от ШАС и "Яадут а-Тора" голосовали за создание комиссии. В то же время в Кнессете полагают, что представители ШАС не примут участие в работе комиссии. Отказ сефардских ультраортодоксов работать в составе этой комиссии связан с тем, что законопроект может позволить Арье Дери вновь стать министром – таким образом возникает конфликт интересов.

В начале каденции Кнессет утвердил этот законопроект в первом чтении, однако позднее продвижение закона было заморожено. Юридический советник Кнессета Сагит Афик заявила, что из-за большого промежутка времени, который прошел с момента замораживания законопроекта, необходимо провести дополнительное обсуждение, и с этой целью была создана комиссия.

Продвижение законопроекта возобновилось на фоне петиции, представленной в БАГАЦ, с требованием уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.