Посольство США в Ливане эвакуировало десятки своих сотрудников на фоне напряженности

Посольство США в Ливане эвакуировало десятки своих сотрудников через международный аэропорт в Бейруте в качестве превентивной меры на фоне ожидаемой военной эскалации в регионе, сообщает в понедельник, 23 февраля, ливанский телеканал LBC.

Посольство США в Ливане планирует вскоре опубликовать объяснения по этому вопросу.