23 февраля 2026
Ближний Восток

Посольство США в Ливане эвакуировало десятки своих сотрудников на фоне напряженности

США
Иран
Ливан
время публикации: 23 февраля 2026 г., 14:50 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 14:50
Посольство США в Ливане эвакуировало десятки своих сотрудников на фоне напряженности
Wikipedia.org. Фото: U.S. Embassy Beirut

Посольство США в Ливане эвакуировало десятки своих сотрудников через международный аэропорт в Бейруте в качестве превентивной меры на фоне ожидаемой военной эскалации в регионе, сообщает в понедельник, 23 февраля, ливанский телеканал LBC.

Посольство США в Ливане планирует вскоре опубликовать объяснения по этому вопросу.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
