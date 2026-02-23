Посольство США в Ливане эвакуировало десятки своих сотрудников на фоне напряженности
время публикации: 23 февраля 2026 г., 14:50 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 14:50
Посольство США в Ливане эвакуировало десятки своих сотрудников через международный аэропорт в Бейруте в качестве превентивной меры на фоне ожидаемой военной эскалации в регионе, сообщает в понедельник, 23 февраля, ливанский телеканал LBC.
Посольство США в Ливане планирует вскоре опубликовать объяснения по этому вопросу.
