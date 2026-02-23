x
23 февраля 2026
23 февраля 2026
23 февраля 2026
Израиль

Пилот посадил легкий самолет на засеянное поле и получил штраф на 2500 шекелей

время публикации: 23 февраля 2026 г., 11:43
Пилот посадил легкий самолет на засеянное поле и получил штраф на 2500 шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

В пограничную полицию МАГАВ поступило сообщение о легком самолете, который приземлился в выходные посреди засеянного поля рядом с кибуцем Далия на территории окружного совета Мегиддо. Об инциденте сообщил координатор безопасности кибуца, отметив, что вскоре после посадки самолет снова взлетел.

Бойцы МАГАВ провели расследование, установили личность пилота, оформили в отношении него протокол за нарушение и наложили штраф в размере 2500 шекелей, который был отправлен ему по почте.

Пилот признал ответственность за свои действия, извинился и пояснил, что по выходным летает для удовольствия и приземляется на открытых территориях.

Въезд транспортных средств на сельскохозяйственные поля наносит существенный ущерб посевам и напрямую бьет по доходам фермеров, подчеркивает пресс-служба полиции. Речь идет о реальном экономическом ущербе сельской местности.

