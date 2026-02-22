x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 22:45
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ШАС заявил о своей поддержке закона, который не позволит БАГАЦ уволить Бен-Гвира

Законы
ШАС
Кнессет
время публикации: 22 февраля 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 22:39
Арье Дери
Chaim Goldberg/Flash90

Партия ШАС сообщила, что она поддержит продвигаемый коалицией законопроект, призванный запретить Высшему суду справедливости вмешиваться в назначение министров или в их увольнение.

Коалиция возобновляет продвижение второй версии законопроекта после того, как продвижение первой было приостановлено после обсуждения во втором и третьем чтениях на законодательной комиссии.

"ШАС поддерживает "закон Бен-Гвира". Исключительными полномочиями по назначению и отправке министров в отставку обладает только премьер-министр. Так должно быть в демократическом государстве", – говорится в заявлении, распространенном партией ШАС. При этом в сообщении уточняется, что этот законопроект не имеет отношения к Арье Дери: "Председатель партии ШАС Арье Дери не нуждается в этом законе и не заинтересован в назначении на министерский пост в этом правительстве".

При поддержке партии ШАС законопроект, скорее всего, будет проведен через Кнессет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2026

Иск в БАГАЦ: лишить Арье Дери зарплаты за год за прогулы и неактивность в Кнессете
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2026

Коалиция возрождает "закон Дери-2" ради министра Бен-Гвира
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2026

Дилемма Нетаниягу, предвыборная суета и возвращение Кахлона. Итоги политической недели