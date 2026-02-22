ШАС заявил о своей поддержке закона, который не позволит БАГАЦ уволить Бен-Гвира

Партия ШАС сообщила, что она поддержит продвигаемый коалицией законопроект, призванный запретить Высшему суду справедливости вмешиваться в назначение министров или в их увольнение.

Коалиция возобновляет продвижение второй версии законопроекта после того, как продвижение первой было приостановлено после обсуждения во втором и третьем чтениях на законодательной комиссии.

"ШАС поддерживает "закон Бен-Гвира". Исключительными полномочиями по назначению и отправке министров в отставку обладает только премьер-министр. Так должно быть в демократическом государстве", – говорится в заявлении, распространенном партией ШАС. При этом в сообщении уточняется, что этот законопроект не имеет отношения к Арье Дери: "Председатель партии ШАС Арье Дери не нуждается в этом законе и не заинтересован в назначении на министерский пост в этом правительстве".

При поддержке партии ШАС законопроект, скорее всего, будет проведен через Кнессет.