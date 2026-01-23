Не успели: зеленая мартышка, бродившая в районе Лода, найдена мертвой

Последние несколько дней инспекторы Управления природы и парков и сотрудники израильского приюта для обезьян при поддержке муниципальных властей пытались поймать молодую зеленую мартышку, которую видели в разных местах между городами Рамле и Лод.

В пятницу утром поступило свидетельство о гибели обезьяны: на 40-м шоссе ее сбил автомобиль. Это была 62-я зеленая мартышка, найденная в Израиле с марта 2025 года, когда началась масштабная операция по борьбе с контрабандой диких животных. В Управлении природы и парков напоминают: содержание диких животных запрещено.

Доктор Тамар Фридман, основательница приюта для обезьян в Бен-Шемене, выразила сожаление по поводу гибели мартышки: "Обезьяна – не домашнее животное, которое можно комфортно содержать дома. Они кусаются, они устраивают беспорядок, их место в природе. Неизвестно, удалось ли обезьяне сбежать от тех, кто ее удерживал, или же ее просто выбросили, поняв, что не могут о ней заботиться. К сожалению, она заплатила самую высокую цену за свое пленение. Это была молодая обезьяна, у нее вся жизнь была впереди".

По словам Тамар Фридман, контрабандных обезьян держат в неподходящих им условиях, в клетках и в одиночестве, что пагубно влияет на психику и здоровье этих социальных и умных животных.

"Обезьяны, которых контрабандой завозят в Израиль, страдают всю свою жизнь, – подчеркивает Фридман. – Их забирают у матери в возрасте нескольких недель, содержат в изоляции от сородичей, приковывая цепью на поясе, они находятся в крошечных клетках. Очень часто поступившие к нам обезьяны травмированы в результате привязывания, их зубы вырваны, чтобы укусы были менее болезненными. Но самое главное – обезьяны нуждаются в обществе подобных себе, и этого они лишены".

Представитель Управления природы и парков вновь подчеркивает: обезьяна – не домашнее животное, ее место в природе в ее естественной среде обитания, и лишь если нет выбора – в хороших приютах и зоопарках. В израильской природе обезьяны могут стать инвазивным видом, который поставит под угрозу местную экологию.

Если вам известно о человеке, незаконно содержащем дикое животное, или вы столкнулись с экзотическим животным в израильской природе, просьба обратиться в Управление природы и парков по телефону *3639 или в полицию по телефону 100.