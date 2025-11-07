Поймана мартышка, три месяца объедавшая плодовые сады вокруг Ришон ле-Циона

После трех месяцев поисков сотрудники Управления природы и парков поймали зеленую мартышку, бродившую по сельскохозяйственным угодьям неподалеку от Ришон ле-Циона. Это уже 60-я обезьяна, пойманная с марта 2025 года в рамках кампании по борьбе с контрабандой охраняемых видов животных.

В пятницу утром обезьяна была отловлена инспектором Управления природы и парков и передана в израильский приют для приматов возле Бен-Шемена. Большая удача, что поймать ее удалось до холодов: все эти три месяца обезьяна не приближалась к людям, потому что питалась овощами и фруктами в плодовых рощах возле города. Зимой ей было бы гораздо сложнее выжить без помощи человека.

По словам основательницы Израильского приюта для обезьян Тамар Фридман, контрабандных обезьян держат в неподходящих им условиях, в клетках и в одиночестве, что пагубно влияет на психику и здоровье этих социальных и умных животных.

Обезьяны, которых контрабандой завозят в Израиль, страдают всю свою жизнь, – подчеркивает Фридман. – Их забирают у матери в возрасте нескольких недель, содержат в изоляции от сородичей, приковывая цепью на поясе, они находятся в крошечных клетках. Очень часто поступившие к нам обезьяны травмированы в результате привязывания, их зубы вырваны, чтобы укусы были менее болезненными. Но самое главное – обезьяны нуждаются в обществе подобных себе, и этого они лишены".

"В приюте для обезьян мартышки проходят физическую и психологическую реабилитацию, они вновь учатся жить в обществе обезьян, что крайне важно для их психического благополучия, – подчеркивает директор приюта. – Важно помнить, что обезьяны это не домашние животные и не предмет для эксплуатации при создании видео в социальных сетях".

Представитель Управления природы и парков вновь подчеркивает: обезьяна – не домашнее животное, ее место в природе в ее естественной среде обитания, и лишь если нет выбора – в хороших приютах и зоопарках. В израильской природе обезьяны могут стать инвазивным видом, который поставит под угрозу местную экологию.

Если вам известно о человеке, незаконно содержащем дикое животное, или вы столкнулись с экзотическим животным в израильской природе, просьба обратиться в Управление природы и парков по телефону *3639 или в полицию по телефону 100.