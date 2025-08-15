В деревне Азария изъята зеленая мартышка: владельцы вырвали ей клыки

В ночь на пятницу в деревне Азария возле Иерусалима была конфискована зеленая мартышка. Обезьяна была передана для осмотра, лечения и последующего устройства в приют для обезьян в Бен-Шемене.

Управление природы и парков отмечает, что это уже 55-я обезьяна этого вида, которая была поймана в Израиле с начала марта, когда стартовала операция против контрабандного ввоза диких животных.

По словам основательницы Израильского приюта для обезьян Тамар Фридман, в ходе ветеринарного осмотра выяснилось, что у обезьяны были вырваны клыки: по всей видимости, таким варварским способом ее владельцы или контрабандисты "нейтрализовали" попытки животного защитить себя от жестокого обращения.

"Обезьяны, которых контрабандой завозят в Израиль, страдают всю свою жизнь, – подчеркивает Фридман. – Их забирают у матери в возрасте нескольких недель, содержат в изоляции от сородичей, приковывая цепью на поясе, они находятся в крошечных клетках. Очень часто поступившие к нам обезьяны травмированы в результате привязывания, их зубы вырваны, чтобы укусы были менее болезненными. Но самое главное – обезьяны нуждаются в обществе подобных себе, и этого они лишены".

"В приюте для обезьян мартышки проходят физическую и психологическую реабилитацию, они вновь учатся жить в обществе обезьян, что крайне важно для их психического благополучия, – подчеркивает директор приюта. – Важно помнить, что обезьяны это не домашние животные и не предмет для эксплуатации при создании видео в социальных сетях".

По словам главы отдела диких животных, содержащихся в неволе, Ури Лениэля, многие владельцы, устав от сложности содержания обезьян дома, попросту выкидывают питомцев на улицу. "Обезьяны – чувствительные, умные существа, нуждающиеся в обществе себе подобных, – подчеркивает он. – Выбросить их в чуждую для них природу без единого похожего на них существа рядом – это ужасная жестокость".

Представитель Управления природы и парков вновь подчеркивает: обезьяна – не домашнее животное, ее место в природе в ее естественной среде обитания, и лишь если нет выбора – в хороших приютах и зоопарках. В израильской природе обезьяны могут стать инвазивным видом, который поставит под угрозу местную экологию.

Если вам известно о человеке, незаконно содержащем дикое животное, или вы столкнулись с экзотическим животным в израильской природе, просьба обратиться в Управление природы и парков по телефону *3639 или в полицию по телефону 100.