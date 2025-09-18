В мошаве Нехора изъяли зеленую мартышку: 58 с начала операции против контрабанды

Бойцы пограничной полиции МАГАВ Южного военного округа, действуя на территории мошава Нехора неподалеку от Кирьят-Гата, обнаружили привязанную зеленую мартышку.

Обезьяна находилась на привязи возле кухни, ее содержали в домашних условиях вопреки закону о запрете содержания диких и экзотических животных. Подозреваемый был задержан, обезьяну передали в Управление природы и парков.

Речь идет о 58-й зеленой мартышке, обнаруженной в Израиле с начала операции против контрабанды диких животных, стартовавшей в марте 2025 года.

По словам основательницы Израильского приюта для обезьян Тамар Фридман, контрабандных обезьян держат в неподходящих им условиях, в клетках и в одиночестве, что пагубно влияет на психику и здоровье этих социальных и умных животных.

Обезьяны, которых контрабандой завозят в Израиль, страдают всю свою жизнь, – подчеркивает Фридман. – Их забирают у матери в возрасте нескольких недель, содержат в изоляции от сородичей, приковывая цепью на поясе, они находятся в крошечных клетках. Очень часто поступившие к нам обезьяны травмированы в результате привязывания, их зубы вырваны, чтобы укусы были менее болезненными. Но самое главное – обезьяны нуждаются в обществе подобных себе, и этого они лишены".

"В приюте для обезьян мартышки проходят физическую и психологическую реабилитацию, они вновь учатся жить в обществе обезьян, что крайне важно для их психического благополучия, – подчеркивает директор приюта. – Важно помнить, что обезьяны это не домашние животные и не предмет для эксплуатации при создании видео в социальных сетях".

Представитель Управления природы и парков вновь подчеркивает: обезьяна – не домашнее животное, ее место в природе в ее естественной среде обитания, и лишь если нет выбора – в хороших приютах и зоопарках. В израильской природе обезьяны могут стать инвазивным видом, который поставит под угрозу местную экологию.

Если вам известно о человеке, незаконно содержащем дикое животное, или вы столкнулись с экзотическим животным в израильской природе, просьба обратиться в Управление природы и парков по телефону *3639 или в полицию по телефону 100.