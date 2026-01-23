Грузовик сбил мотоциклиста на 2-м шоссе, пострадавший погиб

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о мотоциклисте, пострадавшем в результате столкновения с грузовиком на 2-м шоссе неподалеку от развязки Зихрон-Яаков.

Медики оказывают пострадавшему неотложную помощь и проводят реанимационные мероприятия. Мотоциклист, мужчина в возрасте примерно 30 лет, находился в критическом состоянии. Вскоре поступила информация, что мотоциклист скончался от полученных травм на месте происшествия.