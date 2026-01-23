x
23 января 2026
|
последняя новость: 12:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2026
|
23 января 2026
|
последняя новость: 12:13
23 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Грузовик сбил мотоциклиста на 2-м шоссе, пострадавший погиб

Мада
ДТП
время публикации: 23 января 2026 г., 11:31 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 11:38
Грузовик сбил мотоциклиста на 2-м шоссе, пострадавший в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о мотоциклисте, пострадавшем в результате столкновения с грузовиком на 2-м шоссе неподалеку от развязки Зихрон-Яаков.

Медики оказывают пострадавшему неотложную помощь и проводят реанимационные мероприятия. Мотоциклист, мужчина в возрасте примерно 30 лет, находился в критическом состоянии. Вскоре поступила информация, что мотоциклист скончался от полученных травм на месте происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2026

ДТП на 40-й трассе, мотоциклист в критическом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 января 2026

ДТП около Холона, тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 января 2026

ДТП на 2-й трассе, погиб мотоциклист